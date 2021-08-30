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Bingöl’deki orman yangına 100 kişilik ekip müdahale ediyor
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl’deki orman yangına 100 kişilik ekip müdahale ediyor

Bingöl’deki orman yangına 100 kişilik ekip müdahale ediyor

Drone detayları

İlk Müdahale Jandarma İtfaiye Aracı Orman Yangını Helikopter 

-Orman yangını detaylar
-Ekipler detay
-Genel detaylar

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl’ün Yayladere ilçesindeki orman yangınına 24 saattir müdahale karadan sürüyor. Bingöl ve çevre illerden gelen toplamda 100 kişilik ekip, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Dün saat 13.00 sıralarında Yayladere ilçesi Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Bölgeye dünden bu yana Bingöl dahil Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır’dan gelen toplam 100 kişilik ekip müdahale ederken, ekiplere jandarma ve yöre halkı da destek veriyor. Bölgede söndürme çalışmalarına 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesine ait 2 itfaiye aracı destek verirken, Orman Genel Müdürlüğünden havadan destek için 2 adet helikopter talep edildiği öğrenildi. Yer yer kuvvetli rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, drone ile de görüntülendi. (MAÇ-YRT
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