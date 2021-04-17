Bingöl’de yoğun olan caddeler kısıtlamayla sessizliğe büründü

-- Polis kontrol noktaları detay

-- işlek caddelerin sessizliği detay

-- Genel detaylar



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’de hafta içi yoğun olan cadde ve sokaklar, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Koronavirüs ile mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanıyor. Çok yüksek riskli iller arasında olan Bingöl’de Ramazan ayında ülke genelinde olduğu gibi dün akşam saat 19.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Devam eden sokak kısıtlamasında kentin en işlek cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlar dışında boş kaldı. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kısıtlama ile ilgili kontrol noktaları kurarak denetleme yapmaya başladı.

Şuana kadar her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı şehirde denetimlerin düzenli olarak süreceği belirtilerek, herkesi kısıtlama kararına uyarak mücadelede destek vermesi istendi. (MAÇ-HİV-



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