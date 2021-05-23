Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bingöl’de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de uyuşturucuya darbe: 110 bin kök kenevir, 19 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik köpeğiyle yapılan operasyondan görüntü

Asad Uyuşturucu Güvenlik Güçleri Ormanlı 

-Ele geçirilen maddelerden fotoğraf

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 110 bin kök kenevir ile 19 kilo esrar ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 21 Mayıs 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda ormanlık alan içerisinde (4) farklı noktada toplam (110.000) kök kenevir bitkisi ve (150) metre sulama hortumu, çalılık alana gizlenmiş vaziyette ise (19) kg toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement