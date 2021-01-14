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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

olay yerinden görüntüler

Trafik Kazası 

-Kaza ile ilgili fotoğraflar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Bingöl- Genç Karayolu Çayağzı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nimetullah P.’nin kullandığı 34 NV 3720 plakalı otomobil ile Uğur Ç.’nin kullandığı 34 FL 720 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlardan birinde bulunan Eyüp Tangüneş olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.
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