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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

- Kaza yerinden çekilien cep telefonu görüntüsü

Ticari Taksi Trafik Kazası Devlet Hastanesi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-- Kaza fotoğrafları

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Altunbaş’ın İdaresindeki 49 T 0615 plakalı ticari taksi ile Sebahattin K. yönetimindeki 54 ABL 112 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.Kazada 1’ ağır 3 kişi yaralandı.Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.Taksi sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (AT-HIV-
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