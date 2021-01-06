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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bingöl’de müzisyen cinayeti

- Bingöl’de müzisyen cinayeti

Morgdan detay

Jandarma Bild Cinayet 

-Müzisyenin görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de 35 yaşındaki bir şahıs, arazide ateşli silahla öldürülmüş olarak bulundu. Olay, merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyenlik yapan Deniz A.’nın (35), sabah saatlerinde boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Cesedi gören çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, inceleme yaptı. Ateşli silahla vurularak öldürülen şahsın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Deniz A.’nın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. (MAÇ-HIV-AŞ-Y)
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