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Bingöl’de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bingöl’de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bingöl’de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Eşeğin kuyudan çıkarılma anları cep telefonu görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

İş Makinesi Bild Cep Telefonu 


- Bingöl’de kuyuya düşen ve mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Bingöl merkez Simani Mahallesi Şenik Köyü Küme Evleri mevkiinde bir eşek, otlandığı sırada kuyuya düştü. Hayvanın yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düştüğünü gören Nedim Morkoyun isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, merdivenle kuyuya inerek iş makinesi desteğiyle de eşeği bulunduğu yerden çıkardı. Hayvanın sahibi itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
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