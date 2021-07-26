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Bingöl’de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl’de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü

Bingöl’de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü

Yangına müdahale edilirken cep telefonu görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Elektrik Direği Yangın Altın Cep Telefonu Trol 


- Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, tarlalara ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik direğinden sıçrayan kıvılcım, örtü yangına neden oldu. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını tarlalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MAÇ-YRT
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