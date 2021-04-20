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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bingöl’de kayıp yaşlı adam, 300 kişilik ekiple aranıyor

Bingöl’de kayıp yaşlı adam, 300 kişilik ekiple aranıyor

- Arama çalışmaları detay

A Haber Jandarma Köpek Yaşlı Adam Hayvan 

--Kayıp şahsın fotoğrafı

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıkan ancak henüz bir haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarının bugün 300 kişilik ekiple sürdüğü bildirildi.
Olay, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük’ten (80) bir daha haber alınamadı. İftar vaktine kadar eve gelmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirilerek arama çalışması başlatıldı ancak 3 gün içinde bir sonuç alınamadı. Yaşlı adamın arama çalışmaları 4’üncü gününde sabah erken saatlerde bugün tekrar başladı.
ilçe jandarma personeli, Güvenlik Korucuları, AFAD, UMKE, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık ve vatandaşlar olmak üzere toplamda 300 kişilik ekiple süren arama çalışmalarında belirlenen 30 kilometrelik alanda çalışmanın sürdürüleceği aktarıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarına jandarmanın köpekli arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı bildirildi.
(MAÇ-HİV-
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