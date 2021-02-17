Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bingöl’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Bingöl’de kar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Arşiv görüntüler

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Özel Okullar Engelli Personel Halk Eğitim Öğrenciler Motorlu Taşıt 


- Bingöl Valiliği kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiğini, hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava durumu ve meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için il genelinde resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilistasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 18.02.2021 ve 19.02.2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personel de bu tarihlerde idari izinli sayılacaktır” denildi. (MAÇ-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı