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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bingöl’de iki noktada orman yangını, müdahale sürüyor

Bingöl’de iki noktada orman yangını, müdahale sürüyor

Genç ilçesindeki yangından görüntüler

İlk Müdahale İş Makinesi Bild Ormanlı Orman Yangını 

-Yangını söndürme çalışmaları detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Genç ilçesinde iki noktada orman yangını çıktı, çok sayıda ekip müdahale çalışmalarına başladı.
Yangın, Genç ilçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri sınırlarında ormanlık alanlarda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki noktadaki yangını fark eden köy sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 25 yangın işçisi ve 5 iş makinesi gönderildi. Ekiplerin geceden itibaren müdahale ettiği yangını söndürme çalışmasının aralıksız sürdüğü aktarıldı. Yöre sakinleri ile ilçedeki ilgili kurumların da yangını söndürmek için destek verdiği kaydedildi.
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