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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl’de deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı

Bingöl’de deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı

Markette deprem anı

Deprem Kamera Kaçış Deprem Anı 

-bir iş yeri deprem anı kaçışmalar
-Kentten detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de dün meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde bazı iş yerlerinde yaşanan panik durumu güvenlik kameralarına yansıdı. Dün, AFAD verilerine merkez üssü Bingöl merkez olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat: 12.37’de meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmazken, kent merkezinde her noktadan hissedildi. Deprem anında kayıtta olan iş yerlerindeki güvenlik kameraları panik havasını saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iş yerlerinde bulunanların panikle dışarı çıkması yer aldı. (MAÇ-HİV-
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