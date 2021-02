Bingöl'de dayanışma örneği, telef olan 95 kuzusu yerine 95 kuzu verildi

-- Koyun ve kuzulardan detay

-- Tarım İl Müdürü ve üretici Cengiz Aral detay

-- Kuzular genel detaylar

-- Cengiz Aral Bakan Pakdemirli'ye teşekkür detay

-- Genel detaylar

-- Röp



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’de 95 kuzusu telef olan üreticiye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla yapılan imece usulü dayanışma örneği ile 95 kuzu temin edilip üretici Cengiz Aral’a hediye edildi. Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyünde 30 yıldır geçimini hayvancılık ile sağlayan Cengiz Aral’ın 95 kuzusu, bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu. Yaşanan bu durumdan dolayı üzülen Aral’ın yüzü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile kentteki diğer üreticiler sayesinde imece usulüyle yeniden güldü. Bakan Pakdemirli’nin talimatıyla bir çalışma başlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ile Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, kentteki diğer üreticilerle görüşerek Aral’ın durumunu iletti. Bunun üzerine diğer üreticiler de birer ikişer adet kuzuyu kurum amirlerine teslim ederek, telef olan 95 kuzunun yerine yine 95 adet kuzuyu Aral’a teslim etti. Kuzuları görünce mutlu olan Cengiz Aral, “Bakan beye çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum Allah razı olsun” diyerek teşekkür etti. Birlik ve beraberlikten dolayı teşekkür eden üretici Aral’ın oğlu Siyat Aral, “ Babam yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyor. Henüz bilmediğimiz bir nedenle 95 adet kuzumuz telef oldu. Bunu duyan tarım il müdürü, birlik başkanı hemen kuzularımızı telafi ettiler. Herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun yanımızdalar. Bu birlik ve beraberlik için teşekkür ederiz” dedi.

“Güzel bir dayanışma örneği hamdolsun ortaya çıktı” Bakan Bekir Pakdemirli ve Vali Kadir Ekinci’nin talimatıyla çalışma başlattıklarını aktaran Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, güzel bir dayanışma örneğinin ortaya çıktığını belirtti.

Bahadır, “Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyünde bulunan bir besicimize ait kuzular bilinmeyen bir nedenden dolayı oldu.Sayın bakanımız ve sayın valimizin talimatları doğrultusunda birlik başkanımızla bir araya gelerek yetiştiricimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda çalışmalar başlatmıştık. Güzel bir dayanışma örneği hamdolsun ortaya çıktı. Bugün de yetiştiricilerimizden tedarik edilen 95 adet kuzumuzu teslim ettik. Bu tarz sıkıntılar yaşandığında her zaman çiftçimizin, yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra da elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyleyen Bingöl Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu ise “Hiç zaman kaybetmeden bir çalışma başlattık. Üreticilerimizden her birinden 1-2 tane kuzu alarak getirip teslim ettik. İnşallah bundan sonra bu tarz vakalar görmeyiz, yaşamayız. Biz her zaman üreticilerimizin yanındayız"ifadelerini kullandı.



loading...