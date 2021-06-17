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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl’de çatıda ipe dolanan Kırlangıç’ı itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’de çatıda ipe dolanan Kırlangıç’ı itfaiye ekipleri kurtardı

- Bingöl İtfaiye ekipleri Kırlangıç kurtarma cep telefonu görüntüsü

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

Bild Kamera Cep Telefonu Kırlangıç Irak 


- Bingöl'de bir köyde çatıda ipe dolanan Kırlangıç’ı itfaiye ekipleri kurtarılarak doğaya salındı. Merkeze bağlı Kurudere köyünde bir binanın çatısında ayağına ip dolanan kuşu gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, aracın merdiveniyle yukarı çıkarak kuşu ipten kurtardı. Kurtarılan kuşun kırlangıç olduğu belirlenirken, tekrar doğal ortamına bırakıldığı belirtildi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kamerasına kaydedildi. (MAÇ-HİV-
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