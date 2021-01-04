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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı

Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı

Çamura saplanan inek

Fabrika İş Makinesi Bild 

-İneğin kurtarılma çalışması
-Genel

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl’ün Genç ilçesinde çamura saplanan gebe inek, iş makinesi yardımıyla 2 saatte kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’ndeki tuğla fabrikasında arkasındaki çamurluğa giren gebe inek çıkamadı. Sahibinin fark edip kurtarmak istediği inek, saplandığı çamurluktan çıkarılamayınca durum belediyenin itfaiye ekiplerine bildirildi.
Bölgeye giden ekipler ineği kurtarmak için seferber oldu. Gebe olduğu için halat kullanmayan ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği saplandığı çamurluktan 2 saat süren çalışma sonrasında kurtardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. (MAÇ-HİV-Y)
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