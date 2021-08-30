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Bingöl’de bir bölgedeki yangın söndürüldü, diğer yangına müdahale sürüyor
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl’de bir bölgedeki yangın söndürüldü, diğer yangına müdahale sürüyor

Bingöl’de bir bölgedeki yangın söndürüldü, diğer yangına müdahale sürüyor

Orman yangının cep telefonu görüntüsü

Orman Yangınları Jandarma Ormanlı Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Yangına müdahale cep telefonu görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Yayladere ilçesindeki 2 köyde çıkan orman yangınlarından biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor. Yangınlar, Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanlarda çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın da desteğiyle Çikan köyündeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yine yangının çıktığı Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 20 personelin yanı sıra jandarma, yöre halkı ve ilçe belediyesinin itfaiye araçlarının da bölgede söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi.
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