Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bingöl’de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl’de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Bingöl’de baraj sularının yükselmesiyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Kurtarma çalışmalarından detay ve fotoğraflar cep telefonu görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Mahsur Kaldı Jandarma Baraj Kapakları Şili Cep Telefonu 


- Bingöl’de baraj sularının yükselmesi ile adacık üzerinde mahsur kalan 30 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bingöl’de merkeze bağlı Murat nehri yakınlarındaki Kumgeçit köyünde 30 kişilik grup, suların az olmasından dolayı adacık üzerinde pikniğini yaptı. Bölgede bulunan baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükselince, 30 kişi adacık üzerinde mahsur kaldı. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma personelinin 2 saatlik çalışmasıyla bot yardımıyla kurtarıldı. Gruptakiler, kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı