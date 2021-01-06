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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bingöl’de ahır yangını ,hayvanlar son anda kurtarıldı

Bingöl’de ahır yangını ,hayvanlar son anda kurtarıldı

- Ahır yangınından detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Uttu Hayvan 


- Bingöl’de ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı. Yangın, merkeze bağlı Alatepe köyünde bir ahırda çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hayvanların içinde bulunduğu ahırda dumanlar yükselmeye başladı.
Yangını fark edenler hemen ahırdan hayvanları çıkardı.Çıkan yangında hayvanlar zarar görmeden kurtarılırken, ahır kullanılmaz hale geldi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (MAÇ-HİV-Y)
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