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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bingöl’de 58 saatlik kısıtlama başladı

Bingöl’de 58 saatlik kısıtlama başladı

- Bingöl ezan okunması ve caddeler detay

İftar Vakti Hafta Sonu Allah Sağlıkçı 

-- Caddeler boş detaylar
-- Mücahit Çelik röportaj

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de iftar vaktiyle birlikte hafta sonu sürecek 58 saatlik kısıtlama başladı, sokaklarda sessizlik hakim oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kısmi kapanma uygulaması ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de iftar vaktiyle birlikte başladı.
Akşam ezanının okumasıyla birlikte kentin en işlek Genç Caddesi sessizliğe bürünürken, kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek.Vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Ulucami İmamı Mücahit Çelik, ”Rabbim biran evvel bu sıkıntıyı ortadan kaldırsın inşallah. Özellikle hafta sonundaki kısıtlamalara uymamız gerekiyor. Bu konuda sağlıkçı kardeşlerimize yardımcı olmamız açısından önemli. Çünkü onların da yükü bayağı fazla. Onların da yükünü hafifletmek adına mutlaka bu kısıtlamalara, bu tedbirlere riayet edeceğiz. Bu kısıtlamalar, bu tedbirler bizim içindir. Eğer riayet edersek eskiden olduğu camilerde eda ettiğimiz o günleri tekrar yakalayabiliriz. Bu göstereceğimiz ihtimam ve dikkate bağlıdır” dedi.

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