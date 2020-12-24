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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bingöl’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

- Yangın çıkan bina

Çatı Katı İtfaiye Aracı Bild Trol 

-- Alevlerin
-- Genel ve detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de boş olduğu öğrenilen 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.Yangın diğer binalara sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürdü. Yangın, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Hastane caddesinde çıktı. Alınan bilgilere göre, 4 katlı boş bir binanın çatı katında gece saatlerinde yangın çıktı.Yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 3 itfaiye aracı ile bir vidanjör ve tedbir amaçlı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir TOMA bölgeye sevk edildi.Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Geceyi gündüze çeviren alevler ekipler tarafından zamanında müdahaleyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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