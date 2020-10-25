Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem

- meydana geldi. Deprem kent merkezinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:12.37 sıralarında merkez üstü Bingöl merkez olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.
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