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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem

il merkezde detay

Deprem 

-caddelerden detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- meydana geldi. Deprem kent merkezinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:12.37 sıralarında merkez üstü Bingöl merkez olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.
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