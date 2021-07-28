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Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

- Deprem sonrası - Sokakta yürüyen vatandaşlarBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İnternet Sitesi Deprem 

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