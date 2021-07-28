Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

- Deprem sonrası - Sokakta yürüyen vatandaşlarBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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