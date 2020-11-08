Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

- Depremin ardından cadde ve sokaklara çıkan vatandaşlardan görüntüANKARA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.22'de meydana gelen sarsıntının, yerin 9,15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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