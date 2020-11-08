Bingöl’de 4.2 büyüklüğünde deprem

-vatandaşlar detay



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.22 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Kent merkezinde de hissedilen depremle ilgili henüz olumsuz bir durumun yansımadığı gelişmelerin takip edildiği bildirildi.





loading...