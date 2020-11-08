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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bingöl’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 4.2 büyüklüğünde deprem

ilçe merkezi detay

Deprem Bild Yansıma 

-vatandaşlar detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.22 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Kent merkezinde de hissedilen depremle ilgili henüz olumsuz bir durumun yansımadığı gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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