Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem

-Vatandaş röportajı



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 12.48 sıralarında merkez üssü Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinli 6.96 kilometre olarak bildirildi.

Öte yandan, depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.



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