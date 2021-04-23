Bingöl’de 23 Nisan çelenk sunma programı ile kutlandı

-Caddeler detay

-Polis kontrol detay

-Genel ve detaylar

-23 Nisan Çelenk Sunma detay

-İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney açıklama



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü, 23 Nisan Çocuk Bayramı da pandemi nedeniyle sadece çelenk sunma programı ile kutlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan kısıtlamanın ilk gününden kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belirli bölgelerde kontrol noktaları kurdu. Kısıtlamadan muaf olanlar işyerlerine giderken, emniyet mensupları araçlarda kontrol gerçekleştirdi. Öte yandan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da pandeminin gölgesinde kutlandı. Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunma programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve belirli sayıda idareci katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi. 23 Nisan’ın buruk geçtiğini belirten İl Müdürü Güney, kısıtlamalara ve tedbirlere uyma çağrısında bulunarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurlarında çelenk törenini gerçekleştirdik. Biz isterdik ki bu alanlarımızın, okullarımızın çocuk sesleriyle neşelenmesini, gülen yüzleriyle şenlenmesini ancak tüm dünyayı etkisi altına alan salgından dolayı milli bayramlarımız böyle buruk geçiyor maalesef. Toplum olarak kurallara uyduğumuz sürece maske, mesafe ve hijyene dikkat ettiğimiz sürece salgının sona ermesi mümkün. Tekrar tüm okulların, bahçelerin çocuk sesleriyle çınlamasını biz de dört gözle bekliyoruz” dedi.





loading...