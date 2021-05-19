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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİNGÖL - Çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekibi kurtardı

BİNGÖL - Çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekibi kurtardı

- İneğin kurtarılması Bingöl 'de çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekibi kurtardıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yenişehir Mahallesi'nde ineğinin çamurda mahsur kaldığını gören kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu ineği halat yardımıyla saplandığı çamurdan çıkararak sahibine teslim etti.

Mahsur Kaldı 

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