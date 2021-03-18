Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
BİNGÖL - 2 İdlib şehidinin yakınlarına devlet övünç madalyası ve beratı verildi

BİNGÖL - 2 İdlib şehidinin yakınlarına devlet övünç madalyası ve beratı verildi

- Törenin yapıldığı salon - Şehit yakınları ve gazilerden görüntüler - Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin konuşması - Ekinci tarafından şehitlerin yakınlarına devlet övünç madalyası ve beratı verilmesi Bingöl 'de, 2 İdlib şehidinin yakınlarına devlet övünç madalyası ve beratı verildiBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 2 askerin yakınına törenle devlet övünç madalyası ve beratı tevcih edildi.İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından dua edildi.İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün babası Ramazan Öğütcü ve Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın eşi Semra Cankara'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Kadir Ekinci tarafından devlet övünç madalyası ve beratı verildi.
Vali Ekinci, törendeki konuşmasında, Çanakkale Deniz Zaferi'nde gösterilen şanlı direniş ruhunun bugün herkesin damarlarında, yüreğinde, aklında bulunduğunu söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin dün olduğu gibi bugün de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:"1915'teki direnişin benzerini 15 Temmuz'da aziz millet yine düşmana meydanı dar ederek göstermiştir. Sadece 15 Temmuz'da değil, bu milletin her dönemde başından geçen badireler hepinizin malumudur. Dolayısıyla bugüne kadar bu aziz millet, bu şanlı, cennet vatanı asla ve asla düşmana terk etmeyeceğini her defasında göstermiştir. İnşallah gençlerimiz bu ruhu taşıdığı müddetçe ilelebet bu vatana hiçbir şekilde düşmanının giremeyeceğini tüm dünya milletleri öğrenmiştir. Bu ruhun her daim 1071'den gelen bir ruh olduğunu hatta Resulullah Efendimizden gelen bir ruh olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu ruh, kıyamete kadar bu milletin üzerinde tecelli edecek."Şehitlerin acısının herkesin yüreğini dağladığını dile getiren Ekinci, "Bundan en fazla etkilenen değerli şehit ailelerimizdir. Göreve başladığımız ilk günden hep dedik ki, şehit ailelerimiz ne zaman isterlerse, nerede derlerse, başımızın üzerinde her daim yerleri var. Her daim onların sorunlarının çözümü adına gayret göstereceğiz. Sadece Bingöl 'de değil tüm Türkiye'deki valilerimizin sizlerin emrinde bir kardeşiniz olduğunu unutmamanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.Törene, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ercan Aygündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Övünç Madalyası Sivil Toplum Gazi Yakınları Şehit Aileleri Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement