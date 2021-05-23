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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
BİNGÖL - 110 bin kök Hint keneviri ve 19 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL - 110 bin kök Hint keneviri ve 19 kilogram esrar ele geçirildi

- Dedektör köpekle ormanlık alanda arama yapılması - Toz esrarın bulunması - Kök kenevirin yakılması Bingöl 'de 110 bin kök Hint keneviri ve 19 kilogram esrar ele geçirildiBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin kök Hint keneviri ile 19 kilogram toz esrar ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari ve teknik çalışmalar sonucu Genç kırsalında yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.Ekiplerin dedektör köpeklerin de katılımıyla belirlenen bölgeye düzenledikleri operasyonda, ormanlık alandaki 4 farklı noktada 110 bin kök Hint keneviri ve 150 metre sulama hortumu içerisine gizlenmiş 19 kilogram toz esrar ele geçirildi.Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadelesini aralıksız sürdürecek.

Uyuşturucu Köpek Ormanlı Dedektör Köpek 

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