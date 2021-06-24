Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BİNGÖL - 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

BİNGÖL - 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

- Operasyondan görüntüler Bingöl 'de 101 kilogram esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildiBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttüğü istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve bu tarlalardan esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.İlçe kırsalındaki ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, çalılık alan gizlenmiş bidon içerisinde 101 kilogram toz esrar, 2 bin kök kenevir ve 2 elek ele geçirdi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edeceği belirtildi.

Asad Uyuşturucu Güvenlik Güçleri Ormanlı Toz 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement