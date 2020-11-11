Binasını güçlendirmek isteyenlere önemli tavsiye

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( İZMİR ) -- “Çatlak kolonları kapatmak sadece içimizi rahatlatır” İZMİR



- İzmir depreminin ardından, bina güçlendirme konusu gündeme gelirken, bina güçlendirme konusunda uzman olan İnşaat Mühendisi Vecih Horoz, 1999 yılından önce yapılan tüm binaların sıkıntılı olduğunu ifade ederek, yalnızca depremde çatlayan kolonları güçlendirmenin ev sahibi yatağına rahat yatırıp, kabus görmesini engellemekten başka bir işe yaramayacağını söyledi.



İzmir’de yaşanan 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6’lık depremde birçok binada hasar oluşmasının ardından, bina sahiplerine hasarın boyutuna göre binada güçlendirme yapabilecekleri ifade edilirken, bina güçlendirme konusunda uzman olan İnşaat Mühendisi Vecih Horoz, önce binanın riskinin belirlemesi gerektiğini söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı kuruluşlar tarafından yapılacak inceleme sonrası binanın riskinin belirlendiğini söyleyen Horoz, “Binadan beton numunesi alınıp bu şekilde binanın ne durumda olduğu tespit ediliyor. Ya bu binanın yıkılması gerekiyor ya da güçlendirerek kullanılabilir deniyor. Bu tespit yapıldıktan sonra güçlendirmeye karar verilirse projelendirip güçlendirme işi başlıyor. Bina güçlendirme işinde çeşitli yöntemler kullanılıyor. Ya kolonlar donatıyla çevriliyor ya da karbon lifleriyle güçlendirilebiliyor. Binanın her tarafını güçlendirmek mümkün” dedi.

“O çatlak kolonları kapatmakla sadece içimizi rahatlatırız” 1999 yılından önce yapılan tüm binaların sıkıntılı olduğunu dile getiren Vecih Horoz, “Deprem sonrası binaları dolaştığınız zaman bazı binalarda ufak tefek çatlaklar olabiliyor. Bunlar bile üzeri kapatılacak şeyler değil. 1-2 kolonda sıkıntı var diğerlerinde yok ise sadece bu kolonları güçlendirmek olmaz. O çatlak kolonları kapatmakla sadece içimizi rahatlatırız. Sadece bu çatlak kolonlar güçlendirilirse, ev sahibi yatağına rahat yatabilir, kabus görmeyebilir ama bu bir çözüm değil. Çözüm binanın komple riskini belirlemekle olur. Vatandaşların binanın riskini belirleme durumu yok. Belediyelerin bu konuda vatandaşlara yardımcı olması gerekir” diye konuştu.

Kolon hacimleri 2 katına ulaşabiliyor Yapılan inceleme sonunda binalarını depreme dayanıklı hale getirmek için bina güçlendirmesine karar verilirse, farklı teknikler uygulanarak bina güçlendirilebiliyor. Bina güçlendirme işlemleri binanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterirken, bu işlem binayı baştan inşa eder gibi gerçekleştiriliyor. Binanın risk durumuna ve büyüklüğüne göre mevcut kolonların çevresine yapılan donatı ile kolon hacimleri 2 katına ulaşabiliyor. (AG-



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