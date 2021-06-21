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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Binanın önüne tuvaletini yaptın tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Binanın önüne tuvaletini yaptın tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

- Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Polis ekiplerinin incelemeleri
-- Ambulans içindeki yaralılardan görüntü
-- Detaylar

( KOCAELİ )- Evinin önüne idrar yapanları uyarınca kavga başladı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol aldıkları bina önüne idrar yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla 2 kişi ise bıçakla yaralanarak hastanelik oldu. Olay 22.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.K. ve İ.A. adlı 2 arkadaş, iki katlı binanın önünde alkol almaya başladı.
Alkol alan şahısların bina önüne idrar yaptığını iddia eden bina sahiplerinden Yusuf B., şahısları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Uyarı sonrasında şahıslar tartışmaya başlayan Yusuf B.’yi gören kardeşi Hasan B. de tartışmaya katıldı.
Büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrasında patlayan silahla Hasan B. ayağından yaralanırken, İbrahim A. karnından bıçaklanarak, Yusuf B. de darp edilerek yaralandı. İdrar kavgasında 3 kişi yaralandı Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İbrahim A. Kocaeli Devlet Hastanesine, Yusuf B. ve kardeşi Hasan B. ise Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan Z.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 1 kişinin durumu ağır Kavgada bıçaklanarak yaralanan İbrahim A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. (GY
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