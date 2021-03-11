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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Daireden çıkan dumandan görüntü

Polis Efes 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Seval sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın giriş katından duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında da çevredeki vatandaşlar panik yapıp sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede soğutma çalışmaları yaparken, bazı eşyaları ise yeniden bir yangına sebebiyet vermemesi için dışarıya çıkardı. Yangında, daire kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. (MU-RFK-
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