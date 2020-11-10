Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasında

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( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardında ağır hasar gören bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çöküş anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Bayraklı ilçesinde bulunan bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. (AY-



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