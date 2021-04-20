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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

-Kedinin çatı katı hava boşluğunda mahsur kaldığı anlar

Mahsur Kaldı Çatı Katı Karahisar Irak İtfaiyeciler 

--Vatandaşların kediyi kurtarmak için ilgilendikleri anlar
--İtfaiye ekiplerinin hediye kurtardıktan sonra kediyi doğaya bırakırken detay görüntü
--Recep Sarıkaya röportaj

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Şuhut çarşı merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 katlı binanın çatısının hava boşluğunda mahsur kalan kediyi bir türlü yakalayamayınca çareyi en son binanın iç tarafındaki merdivenlerden çıkmakta buldu. Kediyi kurtaran itfaiye personeli "Her zaman yaptığımız şey her canlı varlığı kurtarmaya devam ediyoruz" derken, çevredeki vatandaşlardan Recep Sarıkaya ise, kedinin binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kaldığını, itfaiyecilere haber verdiklerini anlattı. (İHA-Y)
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