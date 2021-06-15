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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Çatı Katı Polis Nadan Polis Ekipleri Yükselen 

-Binadan görüntü
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, büyüyüp bitişiğindeki binanın çatısına sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, bir anda büyüyünce çatı katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, ilk olarak yangının, binanın hemen bitişiğinde bulunan başka bir binanın çatısına sirayet etmesini önledi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra ekipler, çatı katında bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (MU-
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