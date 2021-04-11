Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Binanın 9’uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: “Ne derdin var intihar etme”

Binanın 9’uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: “Ne derdin var intihar etme”

Atıl binadaki köpek görüntüsü

Alışveriş Köpek Trol 

-Genel ve detay

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara’da atıl halde bulunan bir binanın 9’uncu katındaki pencereden havlayan köpeği gören vatandaş, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi ve köpek ekiplerin çalışması sayesinde sağ salim indirildi. Vatandaşın, köpek inmeden önce çektiği video ise izleyenleri güldürdü. Polatlı Şentepe Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan ve atıl durumda olan eski Duatepe SKK Hastanesi'nde bu defa akıl almaz bir olay yaşandı. Eski Hastane'nin 9. katına çıkan bir köpeğin pencerenin pervazına çıkarak, havladığı görüldü.
Bunun üzerine alışveriş yapmak üzere sokağa çıkan Yusuf Kılavuz adlı bir vatandaş, köpeğin bulunduğu yerden indirilmesi için hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri pencerenin pervazına çıkan köpeği sağ salim indirmeyi başardı. Bunun ardından olay yerine gelen Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü. Öte yandan bir vatandaşın köpek indirilmeden önce çektiği videodaki, “Ne derdin var in aşağı, değmez” sözleri ise izleyenleri güldürdü. (UTK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement