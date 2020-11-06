Binali Yıldırım, taziye ziyaretinde dua okudu

-Yıldırım'ın dua okuması

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( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ziyarette bulunarak dua okudu. 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'ında hayatını kaybeden kişilerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. MHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yeşiloğlu'nun kardeşi Rabia Uzun, çocukları Fahrettin Uzun, Abdülkerim Uzun ve Dilcan Uzun hayatını kaybederken, Rabia Uzun'un eşi Bora Uzun'un hastanedeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan Rabia Uzun ve Bora Uzun'un diğer kızları 6 yaşındaki Esma Ecrin Uzun, enkazdan sağ çıkartıldı. Yıldırım, taziye ziyaretinde dua okurken Esma Ecrin'e ise hediye verdi.



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