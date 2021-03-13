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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti

Binali Yıldırım Salda Gölü’nü ziyaret etti

Binali Yıldırım'ın salda gölü ziyareti ile ilgili görüntüler

( BURDUR ) BURDUR

Salda Nitelik 


- Burdur’daki ziyaretlerine devam eden Binali Yıldırım, Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje Alanı’ndan sonra Salda Gölü’ne de ziyaret gerçekleştirdi. Ak Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakan’ı Binali Yıldırım, Yeşilova Kaymakamlığı öncülüğünde Salda Gölü’nde el emeği ürünlerini satan esnaf ile bir araya gelerek el emeği ürünleri inceledi. Eşi Semiha Yıldırım ile beraber Salda Gölü’nü ziyaret eden Binali Yıldırım’a Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur eşlik etti. Salda Gölü'ne gerçekleştirilen ziyarette Binali Yıldırım'a Salda Gölü'nün fotoğrafı hediye edildi. Yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Salda Gölü, geçtiğimiz günlerde son olarak NASA’nın Mars’ta inceleme altına aldığı Jezero Krateri ile gündeme gelmişti. Jezero Krateri’nin Salda Gölü ile benzer nitelikler taşıdığı görüşünü paylaşan NASA, Mars ile ilgili yayınlanan makalede, "Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" ifadelerine yer vermişti.
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