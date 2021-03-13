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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım, önce lavanta dikti ardından 4 leylek ve 1 şahini doğal yaşam alanına bıraktı

Binali Yıldırım, önce lavanta dikti ardından 4 leylek ve 1 şahini doğal yaşam alanına bıraktı

- Binali Yıldırım'ın Lisinia'yı ziyareti

İnsuyu Tarım Doğal Yaşam Alanı Irak 

-- Yıldırım'ın lavanta dikimi
-- Yıldırım'ın leylek ve şahini yaşam alanına bırakması

( BURDUR ) - BURDUR

- Burdur’a bir takım açılışları gerçekleştirmek için gelen AK parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje alanını gezerek önce lavanta dikti ardından tedavisi tamamlanan 4 leylek ve 1 şahini doğal yaşam alanına bıraktı. Türkiye’nin son Başbakan’ı Binali Yıldırım, bir takım açılışları gerçekleştirmek için dün Burdur’a geldi. Açılışlar sonrası Burdur’da ağırlanan Binali Yıldırım bugün eşi Semiha Yıldırım ile beraber Burdur Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettikten sonra İnsuyu ve Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje Alanına ziyarette bulundu. Daha sonra Binali Yıldırım, Veteriner Hekim Öztürk Sarıca tarafından susuz tarıma dikkat çekmek amacıyla kurulan Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje alanında lavanta fidan dikimi gerçekleştirdi. Ardından Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje Alanında tedavisi tamamlanan 4 leylek ve 1 şahini doğal yaşam alanına bıraktı. (CTK)
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