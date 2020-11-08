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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Binali Yıldırım, Kocaeli'nde toplu açılış töreninde konuştu

Binali Yıldırım, Kocaeli'nde toplu açılış töreninde konuştu

- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması: - "(İzmir depremi) İzmirli her şeyin farkında, devletinin büyüklüğünü ve şefkatini yaşayarak gördü ve hemen yaralar sarıldı"KOCAELİ (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'de meydana gelen depremin ardından ortaya konan olağanüstü gayreti istismar etmeye çalışanların olduğunu ancak İzmirliler'in her şeyin farkında olduğunu bildirdi.Yıldırım, Kocaeli 'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bütün çalışmaların, bölge ve dünyanın mazlum insanları ve Anadolu coğrafyasının 83 milyon vatan evladının alnı ak başı dik olarak gezmesi için verilen mücadelenin adı olduğunu belirtti.
Bugün kongrenin yanı sıra 2 milyar liranın üzerinde değere sahip birçok açılışı da Kocaeli 'ne kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Yol medeniyettir, su medeniyettir dediniz. Emrettiniz, yolları böldük hayatları, milleti birleştirdik ama bir şeye izin vermediniz. 'Yolları böleriz ama ülkeyi milleti böldürtmeyiz.' dediniz ve bu anlayışla teröre hem içeride hem dışarıda hak ettiği cevabı verdik." diye konuştu.
İzmir'de meydana gelen depreme de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:"Birkaç saat içerisinde oraya gittim. Hemen sizin talimatınızla bakan arkadaşlarımız oraya intikal ettiler. Sıcağı sıcağına enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları insanüstü bir gayretle gerçekleştirildi ve 107 vatandaşımızı sağ salim o beton yığınlarının altından çıkarmayı başardılar." - "İzmirli her şeyin farkında devletinin büyüklüğünü yaşayarak gördü"Yıldırım, ülkede daha önce yaşanan depremlere de işaret ederek, "Rabb'ime hamdediyorum. Liderliğinizde ülkemizin her türlü kriz yönetiminde her türlü afete karşı çok ama çok donanımlı hale gelmiş olduğuna da şahit olduk. Allah sizden razı olsun." dedi.
İzmir'de bu olağanüstü gayreti istismar etmeye çalışanların olduğunu anlatan Yıldırım, "Varlık gösterememenin ezikliğini yaşayan yerel yönetimler de tabii alışık olduğumuz iftira ve yaygara ile kendilerini göstermenin gayreti içerisindeler ama şundan emin olabilirsiniz Sayın Cumhurbaşkanım, İzmirli her şeyin farkında, devletinin büyüklüğünü ve şefkatini yaşayarak gördü ve hemen yaralar sarıldı, yine talimatınızla konut yeri belirlendi başlanacak ve senesi dolmadan da inşallah hak sahiplerine teslim edilecek." ifadesini kullandı.Yıldırım, Kocaeli 'nin artık Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Bilişim Vadisi ve birçok OSB ile Türkiye'nin üreten ve refahını sağlayan en önemli illerinden biri olduğunu vurgulayarak, Kocaeli 'ne 18 yıldır hizmet ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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