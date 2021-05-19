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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Binada çıkan yangın site sakinlerini sokağa döktü

Binada çıkan yangın site sakinlerini sokağa döktü

-Yanan çatıdan detay

Çatı Katı Trol 

--İtfaiye müdahalesi detay
--Sokağa dökülen site sakinleri

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin çatı katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahşap çatıya yayıldı. Alevleri gören site sakinleri korkudan sokağa döküldü. Site sakinlerinin itfaiyeye ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler merdivenli araçlarla bir saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Sokağa dökülen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak söndürme çalışmalarını izledi. Yangın sonucu çatıda büyük maddî hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (SB-MŞ)
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