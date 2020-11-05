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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bina yıkımlarında bayrak hassasiyeti kamerada

Bina yıkımlarında bayrak hassasiyeti kamerada

bina yıkılırken bayrağın yıkılan binadan alınması

( İZMİR ) İZMİR

Yıldızlı İş Makinası Ay Yıldız Hassasiyet Kışla 


- İzmir'de yaşanan depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ederken, bir binanın yıkımı esnasınsa camda asılı Türk bayrağına zarar vermeden binadan alan iş makinası operatörü çevredekilerden alkış aldı. İzmir'i 6.6 ile sarsan depremin yaraları sarılmaya çalışırlırken ağır hasar alan binaların yıkımına da devam ediliyor. Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesinde ağır hasar alan binalardan Canbazoğlu Apartmanı'nın yıkımı esnasında bir işyerinin camında Türk Bayrağı asılı olduğunu gören iş makinası operatörü, bayrağı iş makinasının kıskacıyla itinayla aldı. Bayrağı sağlam bir şekilde binadan alan operatör, ay yıldızlı bayrağımızı polislere teslim etti. Bayrağın binadan sağlam bir şekilde alınması sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ise alkışlarla iş makinası operatörüne teşekkür etti.
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