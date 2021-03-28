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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bina yıkılırken düşen kedi ağır: O anlar kamerada

Bina yıkılırken düşen kedi ağır: O anlar kamerada

-Kedinin düşme anı cep telefonu görüntüsü

İş Makinesi Deprem Kamera Cep Telefonu 

-kedinin fotoğrafı

( İZMİR ) Bina yıkılırken düşen kedi yaralandı: O anlar kamerada- Depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımı esnasında çatıya çıkan kedi böyle düştü İZMİR

- İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında çatıda bulunan kedi aşağıya düştü, o anlar kameralara yansıdı. İzmir’de, 30 Ekim’de meydana gelen büyük depremde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde de yine ağır hasarlı bir binanın iş makinesi yardımıyla yıkımı yapılıyordu. O sırada binanın çatısına çıkan kedi, beton kalıbının yıkılmasıyla biranda aşağıya düştü. Kedinin düştüğü anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, durumunun kritik olduğu öğrenildi. (HG-
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