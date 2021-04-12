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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bina yangını mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bina yangını mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe hiçe sayıldı

yangından görüntüler

İtfaiye Aracı Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesinden görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da tinercilerin yaşadığı iddia edilen binada meydana gelen yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Meraklı kalabalık yangını "film seyreder" gibi izlerken sosyal mesafe hiçe sayıldı.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde kısıtlama saatinde meydana geldi. İddiaya göre tinercilerin mesken tuttuğu binadan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın sebebiyle meraklı mahalle sakinleri sokağa döküldü. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılırken, polis ekipleri vatandaşlara ikazda bulundu. Yangın 4 itfaiye aracının yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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