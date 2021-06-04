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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bina ve okulun tahliye edildiği yangın böyle söndürüldü

Bina ve okulun tahliye edildiği yangın böyle söndürüldü

binadan detay

Bild Nadan Trol 

-çıkan ateşten ve dumandan detay
-ekiplerin çalışmasından detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın Palu ilçesinde bir okulun yanında bulunan 6 katlı binada çıkan yangın, bir saat süren çalışmayla söndürüldü. Olay, ilçe merkezine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Numune Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın son katında ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Palu ve Kovancılar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla da bina ve yanında bulunan Yavuz Selim İlkokulu tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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