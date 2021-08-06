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Bin 900 kilometreden Muğla’ya yangın desteği
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Bin 900 kilometreden Muğla’ya yangın desteği

Bin 900 kilometreden Muğla’ya yangın desteği

Şemdinli itfaiye ekibi röportaj

Orman Yangınları Doğal Afet Yangın Devam Eden Orman Yangınları Orman Yangını 

-Şemdinli itfaiye ekibi hareket etmesi

( MUĞLA )- Muğla’da devam eden orman yangınlarına Muğla’da Bin 900 kilometre uzaklıktaki Hakkari Şemdinli ilçesinden 24 saat yolculuk sonrası itfaiye ekipleri geldi. MUĞLA

- Muğla’da devam eden orman yangınına Türkiye’nin dört bir köşesinden resmi ve özel ekipler tek yürek adeta yardıma koştu. Yangın bölgesine ulaşan ekipler arasında Muğla’ya Bin 900 kilometre uzaklıktaki Şemdinli Belediyesi itfaiye ekipleri Muğla’nın Menteşe İlçesindeki Bayır Mahallesinde devam eden orman yangını alanına ulaştı. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın talimatı ile 24 saat önce 8 tonluk arazöz ile yola çıkan 3 kişilik Şemdinli ekibi, gelir gelmez Menteşe Bayır Mahallesinde devam eden yangına koştu. Şemdinli ekibi, “Hakkari Şemdinli’den arkadaşlarımız ile geldik. Belediye Başkanımız bizi buraya yönlendirdi. Şemdinli’den Muğla’yla, yani Türkiye’nin öbür ucundan bu ucuna geldik. Nerede bir doğal afet varsa, hepimiz bir kardeşçesine el uzattık. Bizim de yangın söndürmede bir katkımız olsun diye geldik. İnşallah bir şeyler yapabiliriz. 8 tonluk bir arazözümüz var. Şu an dolu. Yangın yerine gidiyoruz. Söndürmeye, soğutmaya çalışacağız. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” dedi.
(BT-Y)
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