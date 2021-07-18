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Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu

Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu

Mağara evlerde yaşan Kemal Kurt röportaj

Sosyal Medya Yazla Yabancı Turist Turist 

-evler detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bin 700 metre yükseklikte bulunan mağara evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen evleri görmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgenin güzelliklerine hayran kalıyor.Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde bin 700 metre yükseklikteki bir dağın zirvesine inşa edilen mağara evleri yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunlarının yeni gözdesi. Son dönemlerde bölgeye yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu belirten Kemal Kurt, "Mağara evlerimizin yerleşimi yaklaşık 250 yıldır bizim sülalenin oturduğu bir yer. Babam ve babamın babası burada dünyaya geliyor. Bin 700 metre yükseklikte, Akçadağ'a kuşbakışı bakan bir yer. Burada her şeyimiz, 8 evimiz var. Yüz nüfus vardı 10 yıl önce, şu anda yazları geliyorlar. Burada her şeyimizi yetiştirebiliyoruz. Son zamanlarda buralarının sosyal medya ile tanınırlığı arttı. Yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artarak çoğalıyor. Bu da bizi sevindiriyor tabii ki. Buranın tanınırlığının artması hem Akçadağ, Malatya'nın Türk turizmine katkı sağlaması bizi mutlu eder" diye konuştu.

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