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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bin 570 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

Bin 570 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

-T.C.'nin adliyeye sevki

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Akalan 

--Detay

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde bin 570 gram bonzai ile yakalanan T.C. isimli şahıs tutuklandı. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan T.C.(48), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Meray uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan araçta ve araçta bulunan T.C.’nin üzerinde yapılan aramada; şeffaf poşet içerisinde bin 570 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
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