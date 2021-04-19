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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

Adliye cephe görüntüsü

Adli Tıp Meleke 

-Avukatların adliyeden çıkışı
-Genel ve detaylar
-Doktor Hacer Demirel’in avukata İslim Arğıllı Suvat’ın açıklaması
-Adliyeden avukatların ayrılışı

( KİLİS ) KİLİS

- Doktor Hacer Demirel’in Kilis’te görevli olduğu dönemde 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.
Kilis Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile sanık Cebrail Can K. katılmadı. Hacer Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat ile sanığın avukatı ise hazır bulundu. Mahkemede adli tıptan gelen rapor okundu. Raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.Doktor Hacer Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen rapor söz konusu. Adlı tıptan gelen raporda sanık Cebrail Can K.’nın akli melekelerinin yerinde olduğunu, gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin anlam ve sonuçlarını idrak edebilir mahiyette bir mental düzeye sahip olduğunu gösteren bir rapordu. Mahkeme duruşmayı 13 Eylül tarihine erteledi” dedi.

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